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Селезнев раскрыл причину отсутствия ракетных атак россиян с Черного моря

20 апреля 2023 11:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стала известна боеспособность ЧФ РФ в случае контрнаступления ВСУ в Крым
Пуск ракеты с российского ракетного корабля в Черном море. Фото: Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные войска временно прекратили ракетную активность в сторону Украины из акватории Черного моря из-за отсутствия в запасе крылатых ракет. В частности, речь идет о крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр".

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военного-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Ключевая ударная сила Черноморского флота крылатые ракеты морского базирования "Калибр", в последнее время не используются, что указывает на определенные сложности с наличием этих ракет", сказал Селезнев.

Хотя Россия, объяснил он, и не подтверждает факт "хлопка", недавно случившегося на ракетных складах под Джанкоем, тем не менее ракетных атак с Черного моря стало меньше, если не сказать, что они временно прекратились.

"И это указывает, что возможности Черноморского флота не так уж и велики", — отметил Селезнев.

Каково состояние ЧФ РФ

По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Украина продолжает выдавливать российский флот из акватории в Черном море.

Российский Черноморский флот в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины с целью освобождения Крыма может изменить место своей дислокации. В частности, он перебазируется в Новороссийск.

Как отметил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, план Украины по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется. ВСУ совсем скоро зайдут на полуостров.

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