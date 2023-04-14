Враг стал по-новому использовать боезапас, — Селезнев

Оккупанты изобрели способ эффективно использовать боезапас для артиллерии. Фото: РосСМИ

Командование российских оккупационных войск в Украине нашло простой способ эффективного использования артиллерийского боезапаса при его недостаточном количестве. Для этого враг перемещает свой боезапас в места, где он больше необходим.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

Читайте также:

"Слухи о нехватке у россиян боеприпасов — только слухи", — сказал Селезнев.

По его словам, враг переформатировал вопросы снабжения боеприпасами и сосредотачивает их активное использование на трех направлениях: Бахмут, Авдеевка, Марьинка.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Остальные участки фронта в плане насыщенности артиллерийским огнем, скажем так, минимальны по сравнению с этими местами боестолкновений. Соответственно и темпы артиллерийского огня там кратно меньше", — отметил Селезнев.

Что происходит на Донбассе

Авдеевка превратилась в сплошные развалины в результате продолжительных боевых действий и бомбардировок со стороны российских вооруженных сил и пророссийских сепаратистов. Недавно в результате нового авиаудара еще одна многоэтажка была разрушена. К счастью, никто из жителей не пострадал, поскольку они были эвакуированы вовремя.

Российские оккупанты не оставляют попыток полностью взять под контроль город Бахмут. На этом направлении враг сконцентрировал свои профессиональные подразделения. Ежесуточно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов.