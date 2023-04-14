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Селезньов сказав, як ворог вирішує проблему "нестачі" боєприпасів

14 квітня 2023 11:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Ворог став по-новому використовувати боєзапас, — Селезньов
Окупанти винайшли спосіб ефективно використовувати боєзапас для артилерії. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Командування російських окупаційних військ в Україні винайшло простий спосіб ефективного використання артилерійського боєзапасу при його недостатній кількості. Для цього ворог переміщує свій боєзапас в місця, де він більше необхідний.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Чутки про нестачу у росіян боєприпасів є лише чутками", — сказав Селезньов.

За його словами, ворог переформатував питання постачання боєприпасів і зосереджує їх активне використання на трьох напрямках: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Решта ділянок фронту в плані насиченості артилерійським вогнем, скажімо так, мінімальна порівняно з цими місцями боєзіткнень. Відповідно і темпи артилерійського вогню там кратно менші", — зазначив Селезньов. 

Що відбувається на Донбасі

Авдіївка перетворилося на суцільні руїни внаслідок тривалих бойових дій та бомбардувань з боку російських збройних сил та проросійських сепаратистів. Нещодавно, внаслідок нового авіаудару, ще одну багатоповерхівку було зруйновано. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, оскільки вони вчасно евакуювалися. 

Російські окупанти не полишають спроб повністю взяти під контроль місто Бахмут. На цьому напрямку ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи. Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів.

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