Ворог став по-новому використовувати боєзапас, — Селезньов

Окупанти винайшли спосіб ефективно використовувати боєзапас для артилерії. Фото: РосЗМІ

Командування російських окупаційних військ в Україні винайшло простий спосіб ефективного використання артилерійського боєзапасу при його недостатній кількості. Для цього ворог переміщує свій боєзапас в місця, де він більше необхідний.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Чутки про нестачу у росіян боєприпасів є лише чутками", — сказав Селезньов.

За його словами, ворог переформатував питання постачання боєприпасів і зосереджує їх активне використання на трьох напрямках: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Решта ділянок фронту в плані насиченості артилерійським вогнем, скажімо так, мінімальна порівняно з цими місцями боєзіткнень. Відповідно і темпи артилерійського вогню там кратно менші", — зазначив Селезньов.

Що відбувається на Донбасі

Авдіївка перетворилося на суцільні руїни внаслідок тривалих бойових дій та бомбардувань з боку російських збройних сил та проросійських сепаратистів. Нещодавно, внаслідок нового авіаудару, ще одну багатоповерхівку було зруйновано. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, оскільки вони вчасно евакуювалися.

Російські окупанти не полишають спроб повністю взяти під контроль місто Бахмут. На цьому напрямку ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи. Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів.