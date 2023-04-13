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Селезньов сказав, як можна ліквідувати "ракетний голод" у ППО

13 квітня 2023 14:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, що може допомогти посилити українське ППО
Пуск ракети С-300 на навчаннях. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Західні партнери мають активізувати постачання для потреб українських протиповітряних сил новітніх ракетних комплексів і боєзапасу до них. Адже залишки радянських систем швидко підходять до завершення, а вітчизняний військово-промисловий комплекс наразі не здатен поповнити запаси до існуючих ракетних систем.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Від початку повномасштабного вторгнення Росії українська сторона інтенсивно витрачала боєкомплект до систем ППО радянського виробництва. Відповідно, відбувається вихолощування запасів ракет. А віднайти їх у світі навіть за допомогою наших західних партнерів вже стає досить важко", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

За його словами, країною-виробником радянської зброї у своїй більшості була Російська Федерація, яка із зрозумілих причин цю зброю не продаватиме нам навіть через треті країни, які не хочуть псувати відносини з Росією.

"Натомість західних систем наразі також не вистачає. Також не вистачає і ракет до них через малу кількість виробництва. Оскільки йдуть такі їхні витрати, що наші західні партнери не встигають відновлювати баланс для нас", — констатував Селезньов.

Водночас виходом із ситуації, що склалася, він вбачає лише допомогу наших іноземних партнерів.

"Адже вітчизняний військово-промисловий комплекс не здатен виробляти сьогодні таку зброю", — констатував військовий експерт.

В якому стані українських ППО

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує на постачання зенітно-ракетних комплексів ЗРК Patriot і Samp-T найближчим часом. Передбачається, що фахівці навчатимуться два місяці, перш ніж системи з'являться на українській території.

Нагадаємо, у Повітряних силах України розповіли про важливість і необхідність літаків F-16 для України та озвучили вісім причин цьому.

Українська система ППО не може збивати балістичні ракети "Іскандер-М" та крилаті ракети Х-22. Також немає можливості перехоплювати ракети російських РСЗВ.

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