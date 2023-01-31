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Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

31 января 2023 11:14
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
На подавляющем большинстве участков фронта агрессор вынужден сидеть в обороне, - Селезнев
На подавляющем большинстве участков фронта агрессор вынужден сидеть в обороне.
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные войска на сегодня временно получили военную инициативу на четырех боевых направлениях. Это вылилось в активизацию наступательных действий вражеских подразделений.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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"В настоящее время на четырех участках фронта у них инициатива", — сказал Селезнев.

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

По его словам, речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском направлениях.

"На них россияне проводят наступательные действия. На остальных участках фронта они находятся в обороне", — констатировал военный эксперт.

В то же время Селезев отметил, что говорить о том, что россияне имеют полную инициативу, крайне не верно.

"Где-то у них есть возможности задавать тоновые тенденции, где-то наоборот — у нас", — пояснил украинский офицер.

Что происходит на передовой

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска перешли к наступательным действиям на Лиманском направлении. Ранее враг на этом направлении оборонялся.

По информации Института изучения войны, российские силы пытаются помешать Украине возобновить инициативу, возможно, накануне запланированного решительного наступления россии на Донбассе. В то же время эксперты считают, что российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более чем одной крупной наступательной операции.

На территории Республики Беларусь в последние недели наблюдается уменьшение наполовину присутствия российских подразделений, комплектовавшихся из мобилизованных солдат. Эти группы людей оккупационное командование перебросило на Луганский фронт в Украину.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

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