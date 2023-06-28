Среди погибших в Краматорске – трое несовершеннолетних
Во время ракетного удара по Краматорску погиб один ребенок. Число пострадавших от очередного военного преступления российских оккупантов возросло до сорока человек.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале бывший детский омбудсмен Николай Кулеба.
Погибшие дети
По информации бывшего уполномоченного Президента по правам ребенка, среди жертв ракетного удара по Краматорску есть дети.
По меньшей мере, один из трех погибших — несовершеннолетний.
Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что погибших — уже восемь, среди них три ребенка.
Пострадали
Тем временем серьезно возросло количество пострадавших во время этого инцидента.
Если вечером сообщалось о 25 раненых, то к утру, по информации эксуполномоченного по правам человека, пострадавших насчитывалось уже 40 человек.
Впоследствии министр внутренних дел обнародовал данные о 56 раненых.
Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попало заведение питания в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.
Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.