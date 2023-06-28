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Среди погибших в Краматорске – трое несовершеннолетних

28 июня 2023 07:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Среди погибших в Краматорске – трое несовершеннолетних
Спасательная операция. Фото: Telegram-канал Игоря Клименко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Во время ракетного удара по Краматорску погиб один ребенок. Число пострадавших от очередного военного преступления российских оккупантов возросло до сорока человек.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале бывший детский омбудсмен Николай Кулеба.

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Погибшие дети

По информации бывшего уполномоченного Президента по правам ребенка, среди жертв ракетного удара по Краматорску есть дети.

По меньшей мере, один из трех погибших — несовершеннолетний.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что погибших — уже восемь, среди них три ребенка.

Пострадали

Тем временем серьезно возросло количество пострадавших во время этого инцидента.

Если вечером сообщалось о 25 раненых, то к утру, по информации эксуполномоченного по правам человека, пострадавших насчитывалось уже 40 человек.

Николай Кулеба о погибших в Краматорске
Николай Кулеба о погибших в Краматорске

Впоследствии министр внутренних дел обнародовал данные о 56 раненых.

Игорь Клименко о погибших в Краматорске
Игорь Клименко о погибших в Краматорске

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попало заведение питания в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.

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