В Севастополе флот пытается перехватить дрон

Стрелковая бухта в Севастополе. Фото: росСМИ

Сегодня у временно оккупированного Севастополя был замечен беспилотник. Коллаборанты отмечают, что будто флот работает над его уничтожением, однако безрезультатно.

Об этом сообщает местная оккупационная администрация.

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"В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который сейчас продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению", — говорится в сообщении.

Скриншот с вражескими каналами. Фото: росСМИ

Также коллаборанты отмечают, что эвакуацию с пляжей проводить не следует, ведь "ситуация под полным контролем". Остановлено движение яликов с пляжей в Балаклаву и обратно.

Паника оккупантов

Утром 1 августа морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил свою работу. Интересно, что в шесть утра сообщалось о разрешении движения судов, но через несколько часов без объявления причины его запретили.

Атаки по Крыму

В Министерстве обороны России заявили, что ночью 30 июля временно оккупированный Крым пытались атаковать 25 беспилотников. Там традиционно обвинили Украину.

Тем временем сегодня ночью три безэкипажных катера якобы атаковали российские разведывательные корабли в Черном море. В ВСУ пока никак не комментировали эту ситуацию, между тем оккупанты нашли для себя повод "похвастаться".

Напомним, в Крыму проукраинское население забрасывает военные объекты РФ "коктейлями Молотова".