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Севастополь атакують дрони, — окупаційна влада

5 серпня 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Севастополі флот намагається перехопити дрон
Стрілецька бухта у Севастополі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні біля тимчасово окупованого Севастополя помітили безпілотник. Колаборанти зазначають, що начебто флот працює над його знищенням, проте безрезультатно.

Про це повідомляє місцева окупаційна адміністрація.

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"У севастопольській морській зоні, у відкритому морі, флот виявив надводний безпілотник, який зараз продовжує рух. Вживаються всі необхідні заходи щодо його знищення", — йдеться у повідомленні.

Скриншот з ворожих каналів. Фото: росЗМІ

Також колаборанти зазначають, що евакуацію з пляжів проводити не треба, адже "ситуація під повним контролем". Наразі зупинено рух яликів з пляжів до Балаклави та назад.

Паніка окупантів

Вранці 1 серпня морський пасажирський транспорт у місті Севастополь зупинив свою роботу. Цікаво, що о шостій ранку повідомлялось про дозвіл руху суден, але за кілька годин без оголошення причини його заборонили. 

Атаки по Криму

У Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі 30 липня тимчасово окупований Крим намагалися атакувати 25 безпілотників. Там традиційно звинуватили Україну.

Тим часом сьогодні вночі три безекіпажні катери нібито атакували російські розвідувальні кораблі в Чорному морі. В ЗСУ поки ніяк не коментували цю ситуацію, тим часом окупанти знайшли для себе привід "похвалитись". 

Нагадаємо, у Криму проукраїнське населення закидає військові об'єкти РФ "коктейлями Молотова".

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