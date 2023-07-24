"Еще есть места, где нас не ждут": Медведев угрожает Украине новыми ударами

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Д. Медведев. Фото: РосСМИ

В понедельник, 24 июля, в Крыму и Москве с самого утра раздавались взрывы. Некоторые российские политики приписывают обстрелы украинской стороне. Так, Дмитрий Медведев заявил, что удары нужны, чтобы создать информационные поводы выгодные Украине.

Об этом заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил в Telegram-канале.

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По мнению Дмитрия Медведева, у украинцев не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Он убежден, что ВСУ нужны не реальные, а хотя бы информационные победы.

"У нашего противника не получается достичь успехов в ходе контрнаступления. Следовательно, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение: где наконец ваша победа?", — заявил политик.

В то же время Медведев заявил, что украинские военные "все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов". Так что возмущенный такой "коварством" российский чиновник угрожает Украине ударами по новым целям.

"Нам нужно выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", — говорится в сообщении.

Сообщение Дмитрия Медведева в Telegram-канале

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