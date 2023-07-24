Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Еще есть места, где нас не ждут": Медведев угрожает Украине новыми ударами arrow

"Еще есть места, где нас не ждут": Медведев угрожает Украине новыми ударами

24 июля 2023 14:38
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
"Еще есть места, где нас не ждут": Медведев угрожает Украине новыми ударами
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Д. Медведев. Фото: РосСМИ
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В понедельник, 24 июля, в Крыму и Москве с самого утра раздавались взрывы. Некоторые российские политики приписывают обстрелы украинской стороне. Так, Дмитрий Медведев заявил, что удары нужны, чтобы создать информационные поводы выгодные Украине.

Об этом заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил в Telegram-канале.

Читайте также:

Реакция Медведева на "хлопки" в Москве и Крыму

По мнению Дмитрия Медведева, у украинцев не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Он убежден, что ВСУ нужны не реальные, а хотя бы информационные победы.

"У нашего противника не получается достичь успехов в ходе контрнаступления. Следовательно, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение: где наконец ваша победа?", — заявил политик.

В то же время Медведев заявил, что украинские военные "все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов". Так что возмущенный такой "коварством" российский чиновник угрожает Украине ударами по новым целям.

"Нам нужно выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", — говорится в сообщении.

null
Сообщение Дмитрия Медведева в Telegram-канале

Напомним, Грозев рассказал, на какое здание упал дрон в Москве.

Также в ГУР прокомментировали повреждение Крымского моста.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Как власти Киева "сливают" деньги на ненужные дорожные работы: транспортный аналитик

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз