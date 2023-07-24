"Ще є місця, де нас не чекають": Медведєв погрожує Україні новими ударами

Заступник голови Ради Безпеки РФ Д. Медведєв. Фото: РосЗМІ

У понеділок, 24 липня у Криму та Москві із самого ранку лунали вибухи. Деякі російські політики приписують обстріли українській стороні. Так, Дмитро Медведєв заявив, що удари потрібні аби створити інформаційні приводи вигідні Україні.

Про це заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв сповістив у Telegram-каналі.

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На думку Дмитра Медведєва, в українців не виходить досягти успіхів у ході контрнаступу. Тож він переконаний, що ЗСУ потрібні не реальні, а хоча б інформаційні перемоги.

"У нашого супротивника не виходить досягти успіхів у ході контрнаступу. Отже, потрібні інформаційні перемоги. Нехай дуті та ірраціональні. Тому удари по цивільних об'єктах для нацистів та завербованого ним населення теж є прийнятними. Та й господарі на Заході виявляють нетерпіння: де нарешті ваша ср*** перемога?", — заявив політик.

Водночас Медведєв заявив, що українські військові "все частіше вибирають мирні, цивільні цілі для своїх підлих ударів". Тож обурений такою "підступністю" російський урядовець погрожує Україні ударами по новим цілям.

"Нам потрібно вибирати нестандартні цілі для наших ударів. Не тільки сховища, енергетичні вузли та нафтові бази. Є й інші місця, де на нас поки що не чекають. І де ефект буде дуже вагомим", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Дмитра Медведєва у Telegram-каналі

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