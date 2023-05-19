Карта боевых действий в Украине на 19.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта боевых действий от DeepState. Скриншот

Каждый желающий может наблюдать за событиями российско-украинской войны онлайн, используя несколько соответствующих интернет-ресурсов. На этих сайтах подробно обозначены все места боевых действий и обстрелов.

Карты с подробными обозначениями боевых действий войны в Украине можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

На карте от проекта DeepState отражаются не только места боевых действий, а также расположение подразделений российской армии, захваченные оккупантами территории и районы, освобожденные от россиян Силами обороны Украины.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На этой карте можно увидеть, кроме территории, оккупированной российскими войсками, места обстрелов российскими оккупантами прифронтовых регионов и отдаленных от линии фронта населенных пунктов.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боев на ключевых участках фронта российско-украинской войны регулярно публикует и американский Институт изучения войны.

Добавим, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали более 600 российских оккупантов, а общее количество уничтоженных россиян уже пересекло отметку в 200 тысяч человек.