Карта боевых действий в Украине на 19.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Что происходит на фронте 19 мая 2023 года: онлайн-карты боевых действий
Каждый желающий может наблюдать за событиями российско-украинской войны онлайн, используя несколько соответствующих интернет-ресурсов. На этих сайтах подробно обозначены все места боевых действий и обстрелов.
Карты с подробными обозначениями боевых действий войны в Украине можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.
DeepState
На карте от проекта DeepState отражаются не только места боевых действий, а также расположение подразделений российской армии, захваченные оккупантами территории и районы, освобожденные от россиян Силами обороны Украины.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На этой карте можно увидеть, кроме территории, оккупированной российскими войсками, места обстрелов российскими оккупантами прифронтовых регионов и отдаленных от линии фронта населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, карты боев на ключевых участках фронта российско-украинской войны регулярно публикует и американский Институт изучения войны.
Добавим, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали более 600 российских оккупантов, а общее количество уничтоженных россиян уже пересекло отметку в 200 тысяч человек.