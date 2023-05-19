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Что происходит на фронте 19 мая 2023 года: онлайн-карты боевых действий

19 мая 2023 09:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Карта боевых действий в Украине на 19.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта боевых действий от DeepState. Скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Каждый желающий может наблюдать за событиями российско-украинской войны онлайн, используя несколько соответствующих интернет-ресурсов. На этих сайтах подробно обозначены все места боевых действий и обстрелов.

Карты с подробными обозначениями боевых действий войны в Украине можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

На карте от проекта DeepState отражаются не только места боевых действий, а также расположение подразделений российской армии, захваченные оккупантами территории и районы, освобожденные от россиян Силами обороны Украины.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState
Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На этой карте можно увидеть, кроме территории, оккупированной российскими войсками, места обстрелов российскими оккупантами прифронтовых регионов и отдаленных от линии фронта населенных пунктов.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap
Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боев на ключевых участках фронта российско-украинской войны регулярно публикует и американский Институт изучения войны.

Добавим, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали более 600 российских оккупантов, а общее количество уничтоженных россиян уже пересекло отметку в 200 тысяч человек.

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