Карта бойових дій в Україні на 19.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Що відбувається на фронті 19 травня 2023 року: онлайн-карти бойових дій
Кожен охочий може спостерігати за подіями російсько-української війни онлайн, використовуючи кілька відповідних інтернет-ресурсів. На цих сайтах детально позначені усі місця бойових дій та обстрілів.
Карти з детальними позначеннями бойових дій війни в Україні можна подивитися на сайті проєктів DeepState та Liveuamap.
DeepState
На карті від проєкту DeepState позначаються не тільки місця бойових дій, а також і розташування підрозділів російської армії, захоплені окупантами території та райони, які були звільнені від росіян Силами оборони України.
Умовні позначки на карті:
- Бордовим кольором на карті позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
- Зеленим — території, захоплені росіянами на початку повномасштабного вторгнення, але згодом звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
На цій мапі можна побачити, крім території, окупованої російськими військами, місця обстрілів російськими окупантами прифронтових регіонів і віддалених від лінії фронту населених пунктів.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Нагадаємо, карти боїв на ключових ділянках фронту російсько-української війни регулярно публікує й американський Інститут вивчення війни.
Додамо, що протягом минулої доби Сили оборони ліквідували понад 600 російських окупантів, а загальна кількість знищених росіян уже перетнула позначку в 200 тисяч осіб.