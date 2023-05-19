Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Що відбувається на фронті 19 травня 2023 року: онлайн-карти бойових дій arrow

Що відбувається на фронті 19 травня 2023 року: онлайн-карти бойових дій

19 травня 2023 09:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Карта бойових дій в Україні на 19.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта бойових дій від DeepState. Скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кожен охочий може спостерігати за подіями російсько-української війни онлайн, використовуючи кілька відповідних інтернет-ресурсів. На цих сайтах детально позначені усі місця бойових дій та обстрілів.

Карти з детальними позначеннями бойових дій війни в Україні можна подивитися на сайті проєктів DeepState та Liveuamap.

Читайте також:

DeepState

На карті від проєкту DeepState позначаються не тільки місця бойових дій, а також і розташування підрозділів російської армії, захоплені окупантами території та райони, які були звільнені від росіян Силами оборони України.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState
Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

  • Бордовим кольором на карті позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, захоплені росіянами на початку повномасштабного вторгнення, але згодом звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На цій мапі можна побачити, крім території, окупованої російськими військами, місця обстрілів російськими окупантами прифронтових регіонів і віддалених від лінії фронту населених пунктів.

Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap
Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти боїв на ключових ділянках фронту російсько-української війни регулярно публікує й американський Інститут вивчення війни.

Додамо, що протягом минулої доби Сили оборони ліквідували понад 600 російських окупантів, а загальна кількість знищених росіян уже перетнула позначку в 200 тисяч осіб.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB