Карта бойових дій в Україні на 19.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта бойових дій від DeepState. Скріншот

Кожен охочий може спостерігати за подіями російсько-української війни онлайн, використовуючи кілька відповідних інтернет-ресурсів. На цих сайтах детально позначені усі місця бойових дій та обстрілів.

Карти з детальними позначеннями бойових дій війни в Україні можна подивитися на сайті проєктів DeepState та Liveuamap.

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DeepState

На карті від проєкту DeepState позначаються не тільки місця бойових дій, а також і розташування підрозділів російської армії, захоплені окупантами території та райони, які були звільнені від росіян Силами оборони України.

Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

Бордовим кольором на карті позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на карті позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.

— території, окуповані в ході повномасштабної війни. Зеленим — території, захоплені росіянами на початку повномасштабного вторгнення, але згодом звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На цій мапі можна побачити, крім території, окупованої російськими військами, місця обстрілів російськими окупантами прифронтових регіонів і віддалених від лінії фронту населених пунктів.

Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, карти боїв на ключових ділянках фронту російсько-української війни регулярно публікує й американський Інститут вивчення війни.

Додамо, що протягом минулої доби Сили оборони ліквідували понад 600 російських окупантів, а загальна кількість знищених росіян уже перетнула позначку в 200 тисяч осіб.