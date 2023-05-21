Зеленський розповів, чи контролює Україна місто Бахмут

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський розповів, чи контролює Київ місто Бахмут. Він заперечив захоплення населеного пункту російськими окупантами.

Про це повідомив прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров.

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Зеленський відповів на запитання, чи справді росіяни захопили Бахмут.

"Я думаю ні", — сказав глава держави.

Він зазначив, що сьогодні у місті Донецької області лише земля та багато мертвих окупантів.

"Наші захисники провели там потужну роботу. Ми дуже вдячні їм за це", — додав Зеленський.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив про нібито перемогу в Бахмуті 20 травня. Він також оголосив про намір його бійців вийти з міста 25 травня.

Також ми писали, що вчора, 20 травня, Череватий заявив, що "вагнерівці" брешуть про повне захоплення Бахмута. За його словами, ситуація у місті справді критична.

Додамо, українські військові показали кадри з міста Бахмут Донецької області.