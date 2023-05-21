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Зеленський розповів, чи контролює Україна місто Бахмут

21 травня 2023 09:42
оновлено: 10:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, чи контролює Україна місто Бахмут
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський розповів, чи контролює Київ місто Бахмут. Він заперечив захоплення населеного пункту російськими окупантами.

Про це повідомив прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров.

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Зеленський відповів на запитання, чи справді росіяни захопили Бахмут. 

"Я думаю ні", — сказав глава держави. 

Він зазначив, що сьогодні у місті Донецької області лише земля та багато мертвих окупантів.

"Наші захисники провели там потужну роботу. Ми дуже вдячні їм за це", — додав Зеленський.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив про нібито перемогу в Бахмуті 20 травня. Він також оголосив про намір його бійців вийти з міста 25 травня. 

Також ми писали, що вчора, 20 травня, Череватий заявив, що "вагнерівці" брешуть про повне захоплення Бахмута. За його словами, ситуація у місті справді критична.

Додамо, українські військові показали кадри з міста Бахмут Донецької області.

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