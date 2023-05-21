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Що відбувається на фронті 21 травня 2023 року: онлайн-карти

21 травня 2023 10:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Карта бойових дій в Україні на 21.05.2023: Deep State, Liveumap
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кожен охочий може спостерігати за подіями війни Росії проти України в режимі онлайн. Для цього є декілька інтернет-ресурсів. 

Карти з детальними позначеннями бойових дій війни в Україні можна подивитися на сайті проєктів DeepState та Liveuamap.

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DeepState

Карта DeepState дозволяє спостерігати за бойовими діями та місцями дислокації підрозділів російських окупантів. 

На мапі позначено території України, які тимчасово контролюють росіяни, а також райони, які були звільнені від загарбників. 

Карта боевых действий
Онлайн-карта бойових дій від DeepState

Умовні позначки на карті:

  • Бордовим кольором на карті позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані в ході повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, захоплені росіянами на початку повномасштабного вторгнення, але згодом звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Ця онлайн-карта показує місця бойових дій на фронті, тимчасово окуповані території та населені пункти, які обстріляли російські загарбники.

Карта боевых действий
Онлайн-карта бойових дій від Liveuamap

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Нагадаємо, станом на 21 травня українські військові продовжують тримати оборону на півдні та сході. Російські окупанти намагаються просунутися в Луганській та Донецькій областях.

Також ми писали, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив про нібито перемогу в Бахмуті 20 травня. Він також оголосив про намір його бійців вийти з міста 25 травня. 

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