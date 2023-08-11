Что известно о девушках-музыкантках, погибших от российской ракеты в Запорожье

С. Семейкина и Х. Спицына. Фото: Матвеевский центр культуры

Из-за действий российских террористов гибнет цвет украинской нации. Так, в результате ракетного удара по Запорожью погибли участницы дуэта "Similar girls" Светлана Семейкина и Кристина Спицына.

Об этом сообщили в Матвеевском сельском центре культуры и досуга.

Читайте также:

Что известно о гибели музыканток в Запорожье

В среду, 9 августа в результате ракетного удара российских террористов по Запорожью погибли Светлана Семейкина и Кристина Спицына.

"Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с этим частичку души каждого из нас", — говорится в сообщении.

Девушки постепенно продвигались в музыкальной карьере.

"Сначала, это были сольные выступления Кристины и игра Светланы в группе "Бриллиант", а после они начали играть совместно, образовали дует "Similar girls" и стали участницами "cover band "Gems", — вспоминают в центре.

За час до атаки девушки выступали на улицах Запорожья. Музыкантки таким образом собирали деньги на ВСУ.

Светлана и Кристина поют. Фото: скриншот из видео

Им было всего 19 и 21 год. Как сообщали в соцсетях, обе музыканты — дочери воинов ВСУ, защищающие Украину на передовой.

"Все помнят Светлану и Кристину как вдохновенных и улыбающихся девочек. Их прекрасные голоса и песни слышала вся Украина. Они играли на всех наших праздниках и дарили всем заряженное и хорошее настроение!", — отмечает центр культуры.

Скриншот сообщения центра культуры

Напомним, Запорожье ежедневно страдает от обстрелов: Зеленский показал обстрелянный город.

Также в сети показали момент прилета вражеской ракеты по Запорожью.