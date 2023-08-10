Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У мережі показали момент прильоту ворожої ракети по Запоріжжю arrow

У мережі показали момент прильоту ворожої ракети по Запоріжжю

10 серпня 2023 21:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У мережі показали момент прильоту ворожої ракети по Запоріжжю
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У четвер, 10 серпня, російські терористи знову обстріляли Запоріжжя. Очевидці показали момент прильоту ворожої ракети по місту.

Відповідне відео з'явилося у місцевих Telegram-каналах.

Читайте також:

Момент прильоту ракети

У соцмережах повідомляють, що на відео показаний парк у Запоріжжі та момент прильоту по цивільному об'єкту.

На вказаному відео ми бачимо, як лунає гучний вибух, люди починаються істерично кричати та тікати. На задньому фоні з'являється величезне полум'я.

Нагадаємо, що в четвер, 10 серпня, російські окупанти жорстоко обстріляли Запоріжжя. Влада міста показала наслідки ворожої атаки.

Тим часом з'явилася реакція Президента України Володимира Зеленського, місто постійно страждає від ворожих обстрілів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз