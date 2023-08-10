У мережі показали момент прильоту ворожої ракети по Запоріжжю

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко

У четвер, 10 серпня, російські терористи знову обстріляли Запоріжжя. Очевидці показали момент прильоту ворожої ракети по місту.

Відповідне відео з'явилося у місцевих Telegram-каналах.

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Момент прильоту ракети

У соцмережах повідомляють, що на відео показаний парк у Запоріжжі та момент прильоту по цивільному об'єкту.

На вказаному відео ми бачимо, як лунає гучний вибух, люди починаються істерично кричати та тікати. На задньому фоні з'являється величезне полум'я.

Нагадаємо, що в четвер, 10 серпня, російські окупанти жорстоко обстріляли Запоріжжя. Влада міста показала наслідки ворожої атаки.

Тим часом з'явилася реакція Президента України Володимира Зеленського, місто постійно страждає від ворожих обстрілів.