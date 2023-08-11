Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Що відомо про дівчат-музиканток, що загинули від російської ракети у Запоріжжі arrow

Що відомо про дівчат-музиканток, що загинули від російської ракети у Запоріжжі

11 серпня 2023 09:32
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Що відомо про дівчат-музиканток, що загинули від російської ракети у Запоріжжі
С. Сємєйкіна та Х. Спіцина. Фото: Матвіївський центр культури
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Через дії російських терористів гине цвіт української нації. Так, внаслідок ракетного удару  по Запоріжжю загинули учасниці дуету "Similar girls" Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина. 

Про це повідомили у Матвіївському сільському центрі культури і дозвілля

Читайте також:

Що відомо про загибель музиканток у Запоріжжі

У середу, 9 серпня внаслідок ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинули Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина. 

"Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас", — йдеться у повідомленні.

Дівчата поступово просувались у музичній кар'єрі.

"Спочатку, це були сольні виступи Крістіни та гра Світлани в гурті "Діамант", а після вони почали грати спільно, утворили дуєт "Similar girls" та стали учасницями "cover band "Gems", — згадують у центрі.

За годину до атаки дівчата виступали на вулицях Запоріжжя. Музикантки у такий спосіб збирали гроші на ЗСУ.

null
Світлана та Христина співають. Фото: скриншот з відео 

Їм було лише 19 та 21 рік. Як повідомляли у соцмережах, обидві музикантки — доньки воїнів ЗСУ, які захищають Україну на передовій.

"Всі пам’ятають Світлану та Крістіну як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси і пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах та дарували всім заряджений та гарний настрій!", — зазначає центр культури.

null
Скриншот повідомлення центру культури

Нагадаємо, Запоріжжя щодня страждає від обстрілів: Зеленський показав обстріляне місто.

Також у мережі показали момент прильоту ворожої ракети по Запоріжжю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз