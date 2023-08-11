Що відомо про дівчат-музиканток, що загинули від російської ракети у Запоріжжі

С. Сємєйкіна та Х. Спіцина. Фото: Матвіївський центр культури

Через дії російських терористів гине цвіт української нації. Так, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинули учасниці дуету "Similar girls" Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина.

Про це повідомили у Матвіївському сільському центрі культури і дозвілля.

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У середу, 9 серпня внаслідок ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинули Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина.

"Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас", — йдеться у повідомленні.

Дівчата поступово просувались у музичній кар'єрі.

"Спочатку, це були сольні виступи Крістіни та гра Світлани в гурті "Діамант", а після вони почали грати спільно, утворили дуєт "Similar girls" та стали учасницями "cover band "Gems", — згадують у центрі.

За годину до атаки дівчата виступали на вулицях Запоріжжя. Музикантки у такий спосіб збирали гроші на ЗСУ.

Світлана та Христина співають. Фото: скриншот з відео

Їм було лише 19 та 21 рік. Як повідомляли у соцмережах, обидві музикантки — доньки воїнів ЗСУ, які захищають Україну на передовій.

"Всі пам’ятають Світлану та Крістіну як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси і пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах та дарували всім заряджений та гарний настрій!", — зазначає центр культури.

Скриншот повідомлення центру культури

Нагадаємо, Запоріжжя щодня страждає від обстрілів: Зеленський показав обстріляне місто.

Також у мережі показали момент прильоту ворожої ракети по Запоріжжю.