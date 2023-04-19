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Что сейчас происходит в Бахмуте: Сырский рассказал об успехах ВСУ

19 апреля 2023 17:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Что сейчас происходит в Бахмуте: Сырский рассказал об успехах ВСУ
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украинские военные сдерживают натиск российских оккупантов в динамичных боях в районе Бахмута. При этом вражеские войска несут значительные потери.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

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Сырский отметил, что Бахмутское направление остается эпицентром наступления РФ.

"Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако Силы обороны сдерживают давление противника в динамических боях, нанося ему существенные потери", — написал командующий Сухопутными войсками.

Сырский добавил, что минувшей ночью, кроме живой силы и техники россиян, украинские подразделения ПВО уничтожили два вражеских беспилотника — "Орлан" и ZALA.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступательные действия на фронте.

Также ранее полковник Дмитрий Заворотнюк объяснил, чем важна линия обороны в районе Бахмута.

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