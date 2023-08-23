"Что же это происходит": как отреагировали москвичи на ночную атаку дронов

Москвич рассказывает о впечатлениях от атаки дронов. Фото: Скриншот

Приехавший из Самары житель столицы Российской Федерации поделился впечатлениями от ночной атаки дронов на "Москва-Сити". Парень признался, что схожая ситуация с ним произошла впервые.

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"Где-то около 3 утра я просыпаюсь от очень-очень громкого звука. Смотрю, а у меня нет стекла. И тут резкий звук. Я поначалу ничего не понял. Минуты три приходил в сознание. Думаю: ну, скорее всего, дрон", — рассказал россиянин на видео, обнародованном Telegram-каналом Shot.

По его словам, "страшно было к окну подходить".

"Дрон прилетел, взрыв. Через некоторое время обнаружил, что и в соседней комнате тоже разбито стекло. Первый раз у меня такое в жизни. Я не москвич, я из Самары недели две назад приехал", — поделился парень.

Еще один житель Москвы начал угрожать Украине, что возьмет в руки автомат и уйдет на фронт, чтобы воевать. Правда, уточнил, что у него подписка о невыезде.

Ночью, 23 августа, в российской столице Москва, а также Подмосковье раздались серии взрывов. По словам очевидцев, они видели в воздухе беспилотники.

Сегодня ночью в Москве у башен Москва-Сити произошел мощный взрыв. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в строящееся возле делового центра здание попал БпЛА.