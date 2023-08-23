"Що ж це коїться": як відреагували москвичі на нічну атаку дронів

Москвич розповідає про враження від атаки дронів. Фото: Скриншот

Мешканець столиці Російської Федерації, який приїхав з Самари, поділився враженнями від нічної атаки дронів на "Москва-Сіті". Хлопець зізнався, що подібна ситуація з ним сталася вперше.

Про це повідомляє УНІАН.

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"Десь близько 3 ранку я прокидаюся від дуже-дуже гучного звуку. Дивлюся, а у мене немає скла. І тут різкий звук. Я спочатку нічого не зрозумів. Хвилини три приходив до тями. Думаю: ну, швидше за все, дрон", — розповів росіянин на відео, оприлюдненому Telegram-каналом Shot.

За його словами, "страшно було до вікна підходити".

"Дрон прилетів, вибух. Через деякий час виявив, що і в сусідній кімнаті теж розбите скло. Перший раз у мене таке в житті. Я не москвич, я з Самари тижні два тому приїхав", — поділився хлопець.

Ще один мешканець Москви почав погрожувати Україні, що візьме в руки автомат і піде на фронт, щоб воювати. Правда, уточнив, що в нього підписка про невиїзд.

Вночі, 23 серпня, в російській столиці Москва, а також Підмосков'ї пролунали серії вибухів. За словами очевидців, вони бачили в повітрі безпілотники.

Сьогодні вночі в Москві біля башт Москва-Сіті стався потужний вибух. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, до будівлі, що будується біля ділового центру, втрапив БпЛА.