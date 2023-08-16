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"Чтобы не подсматривали": пограничники в Херсонской области эффектно уничтожили РЭР оккупантов

16 августа 2023 17:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Чтобы не подсматривали": пограничники в Херсонской области эффектно уничтожили РЭР оккупантов
Место расположения русской РЭР. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские защитники продолжают эффектно уничтожать оккупантов на нашей территории. Так, пограничники разгромили вражеский комплекс радиоэлектронной разведки в Херсонской области.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

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Судя по опубликованным кадрам, снятым с высоты, вражеский комплекс РЭР был поражен беспилотником. Перед этим наши защитники профессионально вычислили месторасположение вражеской радиоэлектронной разведки.

"В Херсонской области пограничники уничтожили российский комплекс радиоэлектронной разведки. Теперь смотреть на цивилизованный мир нечем", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Бахмутском направлении украинские бойцы уничтожили наблюдательный комплекс "Муром-М". Расправились с российским супероружием бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж".

Кроме того, бойцы Волынской бригады терробороны профессионально атаковали FPV-дронами боевую машину россиян. Кроме того, у врага по меньшей мере два "трехсотых".

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