"Щоб не підглядали": прикордонники на Херсонщині ефектно знищили РЕР окупантів

Місце розташування російської РЕР. Фото: скріншот з відео

Українські захисники продовжують ефектно знищувати окупантів на нашій території. Так, прикордонники розгромили ворожий комплекс радіоелектронної розвідки на Херсонщині.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

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Як прикордонники знищили російську РЕР

Судячи з опублікованих кадрів, що були зняті з висоти, ворожий комплекс РЕР був уражений безпілотником. Перед цим наші захисники професійно вичислили місце розташування ворожої радіоелектронної розвідки.

"На Херсонщині прикордонники знищили російський комплекс радіоелектронної розвідки. Тепер дивитися на цивілізований світ нічим", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Бахмутському напрямку українські бійці знищили спостережний комплекс "Муром-М". Розправилися з російською суперзброєю бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж".

Окрім того, бійці Волинської бригади тероборони професійно атакували FPV-дронами бойову машину росіян. Окрім того, у ворога щонайменше два "трьохсотих".