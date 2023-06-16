"Чтобы вы сдохли": в ВСУ показали, как уничтожают российских окупантов

"Чтобы вы сд**ли": в ВСУ показали, как уничтожают российских окупантов
Украинские воины продолжают уничтожать российских окупантов. На этот раз они показали, как наносят удар по врагу.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Бьют по позициям российских военных
За предыдущие сутки, 15 июня, украинские военные более 13 раз ударили по позициям врага. Оккупанты потеряли много техники и личного состава.
В Генштабе рассказали, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Кроме того, наши защитники уничтожили 20 иранских ударных БПЛА типа Shahed-131/136, БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще три разведывательных БПЛА.
А подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- два пункта управления,
- зенитно-ракетный комплекс С-300,
- четыре района сосредоточения личного состава и военной техники противника,
- три склады боеприпасов,
- семь артиллерийских подразделений на огневых позициях
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором видно, как ВСУ "ликвидируют" врага.