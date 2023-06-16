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"Чтобы вы сд**ли": в ВСУ показали, как уничтожают российских окупантов

16 июня 2023 08:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Чтобы вы сдохли": в ВСУ показали, как уничтожают российских окупантов
Украинские военные ликвидируют врага. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские воины продолжают уничтожать российских окупантов. На этот раз они показали, как наносят удар по врагу.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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За предыдущие сутки, 15 июня, украинские военные более 13 раз ударили по позициям врага. Оккупанты потеряли много техники и личного состава.

В Генштабе рассказали, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, наши защитники уничтожили 20 иранских ударных БПЛА типа Shahed-131/136, БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще три разведывательных БПЛА.

А подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • два пункта управления,
  • зенитно-ракетный комплекс С-300,
  • четыре района сосредоточения личного состава и военной техники противника,
  • три склады боеприпасов,
  • семь артиллерийских подразделений на огневых позициях

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором видно, как ВСУ "ликвидируют" врага.

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