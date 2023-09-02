Чтобы помешать контрнаступлению, оккупанты прибегают к новой тактике на минных полях

Минное поле. Иллюстративное фото: google.com

Оккупанты находят все новые и новые способы, чтобы помешать украинскому контрнаступлению. Так, россияне делают минные ловушки еще более опасными — поджигают.

Об этом пишет The New York Times.

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Россияне адаптируются к наступательным операциям ВСУ. Так, по словам морских пехотинцев, они используют новую тактику, чтобы сделать и без того опасные минные поля еще более смертоносными.

"Они заполняют воспламеняющимся веществом минные поля. Как только украинцы приступят к расчистке отверстия, россияне сбросят гранату с беспилотника, вызвав море огня и взрывов" , — пишет издание.

Из-за минирования контроль над дорогами с твердым покрытием просто необходим. Ведь сейчас это безопасные маршруты, поскольку мины легче заметить и удалить. Оккупанты и это учли.

"Россияне это знают и установили оборону вдоль T0158 с бетонными бункерами для пулеметчиков. Российские беспилотники держат дороги под постоянным наблюдением", — информирует СМИ.

Напомним, разведка Британии оценила риски РФ остановить контрнаступление ВСУ.

Также генерал назвал самый большой успех контрнаступления ВСУ.