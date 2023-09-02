Чтобы помешать контрнаступлению, оккупанты прибегают к новой тактике на минных полях
Оккупанты находят все новые и новые способы, чтобы помешать украинскому контрнаступлению. Так, россияне делают минные ловушки еще более опасными — поджигают.
Об этом пишет The New York Times.
Что известно о новой тактике россиян
Россияне адаптируются к наступательным операциям ВСУ. Так, по словам морских пехотинцев, они используют новую тактику, чтобы сделать и без того опасные минные поля еще более смертоносными.
"Они заполняют воспламеняющимся веществом минные поля. Как только украинцы приступят к расчистке отверстия, россияне сбросят гранату с беспилотника, вызвав море огня и взрывов" , — пишет издание.
Из-за минирования контроль над дорогами с твердым покрытием просто необходим. Ведь сейчас это безопасные маршруты, поскольку мины легче заметить и удалить. Оккупанты и это учли.
"Россияне это знают и установили оборону вдоль T0158 с бетонными бункерами для пулеметчиков. Российские беспилотники держат дороги под постоянным наблюдением", — информирует СМИ.
Напомним, разведка Британии оценила риски РФ остановить контрнаступление ВСУ.
Также генерал назвал самый большой успех контрнаступления ВСУ.