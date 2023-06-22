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Шмыгаль рассказал, сколько времени займет контрнаступление Украины

22 июня 2023 16:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Контрнаступление ВСУ: Шмигаль объяснил, как долго будет продолжаться освобождение оккупированных территорий
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавно Силы обороны начали долгожданное контрнаступление. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, для того, чтобы освободить все оккупированные территории, "нужно время".

Об этом сообщает The Guardian.

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Шмигаль убежден в успехе боевых действий и оптимистично настроен по поводу результатов контранступления. Однако оно будет продвигаться не так быстро, как ожидают другие.

"Мы будем проводить очень разумные, наступательные операции. И поэтому оно (контрнаступление) потребует времени. Но мы намерены двигаться и идти вперед. Мы будем идти вперед. И я абсолютно оптимистично настроен на освобождение всех наших земель, оккупированных россиянами", — говорит Шмыгаль.

К контрнаступлению готовились и россияне

Как утверждает премьер, к контрнаступлению готовились и россияне, а именно заминировали много территорий. Это усложняет продвижение наших защитников.

"К сожалению, во время нашей подготовки к этому контрнаступлению готовились и россияне, поэтому там так много минных полей, что действительно замедляет движение", — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский также заявил, что контрнаступление сил обороны Украины продолжается медленнее, чем этого хотелось бы. Одной из причин является обширная территория, заминированная русскими оккупантами.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, успешно формируют условия для будущего главного наступления, несмотря на медленное развитие контрнаступления. По мнению аналитиков, замедленное контрнаступление Сил обороны может преследовать цель истощения сил врага и подготовку дальнейших наступательных действий.

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