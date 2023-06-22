Контрнаступ ЗСУ: Шмигаль пояснив, як довго триватиме звільнення окупованих територій

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль\Telegram

Нещодавно Сили оборони розпочали довгоочікуваний контрнаступ. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, для того, щоб звільнити усі окуповані території, "потрібен час".

Про це повідомляє The Guardian.

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Відтак, Шмигаль переконаний в успіху бойових дій і оптимістично налаштований з приводу результатів контранступу. Однак, він просуватиметься не так швидко, як того очікують інші.

"Ми будемо проводити дуже розумні, наступальні операції. І через це воно (контрнаступ) потребуватиме часу. Але ми маємо намір рухатися і йти вперед. Ми будемо йти вперед. І я абсолютно оптимістично налаштований на звільнення всіх наших земель, окупованих росіянами", — каже Шмигаль.

До контрнаступу готувалися і росіяни

Як стверджує прем'єр, до контрнаступу готувалися і росіяни, а саме замінували багато територій. Це ускладнює просування наших захисників.

"На жаль, під час нашої підготовки до цього контрнаступу готувалися і росіяни, тому там так багато мінних полів, що справді уповільнює рух", — сказав він.

Раніше Володимир Зеленський також заявив, що контрнаступ Сил оборони України триває повільніше, ніж цього хотілося б. Однією з причин є велика територія, замінована російськими окупантами.

Нагадаємо, що Збройні Сили України, ймовірно, успішно формують умови для майбутнього головного наступу, незважаючи на повільний розвиток контрнаступу. На думку аналітиків, уповільнений контрнаступ Сил оборони може мати на меті виснаження сил ворога і підготовку подальших наступальних дій.