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"Шойгу и Герасимова нужно расстрелять": диверсант Безлер жалуется на небоеспособность армии

21 февраля 2023 19:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Диверсант рф считает, что Шойгу и Герасимова нужно расстрелять - аудиоперехват
Российские оккупанты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Безлер жалуется сотруднику ФСБ на небоеспособность армии рф и некомпетентность руководства государства. По словам Безлера, нужно расстрелять министра обороны Шойгу и Валерия Герасимова.

Об этом сообщает разведка Минобороны Украины со ссылкой на перехваченный разговор оккупанта.

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"Сначала нужно расстрелять Шойгу, а за ним Герасимова, а затем половину вашего ФСБ повесить, вот тогда и начнем воевать", — заявил боевик.

По его словам, руководство минобороны рф тяжело воспринимают стратегические ходы украинской армии.

"Все эти Герасимовы, они тупые. Наш президент, ершик с усами Песков, такой же дебил, как и Медведев. У нас все руководство — это дебилы. Денег нет, но вы держитесь, бл***", — добавил Безлер.

 

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что за время войны россия потеряла в Украине уже более 142 тысяч оккупантов. Всего в сутки украинские защитники ликвидировали 1010 захватчиков.

Из-за нехватки бойцов оккупанты объявили о мобилизации в Мариуполе. Так, мужчин, работающих преподавателями и первыми получивших паспорт россии, отправляют на фронт.

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