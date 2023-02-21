Диверсант рф вважає, що Шойгу і Герасимова потрібно розстріляти - аудіоперехоплення

"Шойгу та Герасимова треба розстріляти": диверсант Безлер скаржиться на небоєздатність армії
Ексголова бойовиків "ДНР" Ігор Безлер скаржиться співробітнику ФСБ на небоєздатність армії росії та некомпетентність керівництва держави. За словами Безлера, потрібно розстріляти міністра оборони Шойгу та Валерія Герасимова.
Про це повідомляє розвідка Міноборони України з посиланням на перехоплену розмову окупанта.
-
"Хоче відкрити новий фронт": прем’єр Молдови розповів про плани кремля
-
"Нова пошта" продовжує відкривати нові офіси за кордоном: що відомо
-
"Зло треба зупинити": Анджей Дуда звернувся до лідерів ЄС і НАТО
-
Експерти оцінили збитки України від війни
-
Українців попереджають про похолодання: прогноз погоди на завтра
-
Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити
-
Відома американська реперка повідомила, що вперше вагітна: зірці 48 років
-
Експерт розказав, як рік війни позначився на державних фінансах України
-
Ще одній категорії чоловіків дозволили виїзд за кордон: кого стосується та що потрібно
-
Послав за російським кораблем: глава МЗС Словаччини вилаяв Орбана за його політику
"Сначала нужно расстрелять Шойгу, а за ним Герасимова, а затем половину вашего ФСБ повесить, вот тогда и начнем воевать", — заявив бойовик.
За його словами, керівництво міноборони рф важко сприймає стратегічні ходи української армії.
"Все эти Герасимовы, они тупые. Наш президент, ершик с усами Песков, такой же дебил, как и Медведев. У нас все руководство — это дебилы. Денег нет, но вы держитесь, бл***", — додав Безлер.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що за час війни росія втратила в Україні вже понад 142 тисячі окупантів. Загалом за добу українські захисники ліквідували 1010 загарбників.
Через брак бійців окупанти оголосили про мобілізацію в Маріуполі. Так, чоловіків, які працюють викладачами та першими отримали паспорт росії, відправляють на фронт.