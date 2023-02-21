Диверсант рф вважає, що Шойгу і Герасимова потрібно розстріляти - аудіоперехоплення

Російські окупанти

Ексголова бойовиків "ДНР" Ігор Безлер скаржиться співробітнику ФСБ на небоєздатність армії росії та некомпетентність керівництва держави. За словами Безлера, потрібно розстріляти міністра оборони Шойгу та Валерія Герасимова.

Про це повідомляє розвідка Міноборони України з посиланням на перехоплену розмову окупанта.

"Сначала нужно расстрелять Шойгу, а за ним Герасимова, а затем половину вашего ФСБ повесить, вот тогда и начнем воевать", — заявив бойовик.

За його словами, керівництво міноборони рф важко сприймає стратегічні ходи української армії.

"Все эти Герасимовы, они тупые. Наш президент, ершик с усами Песков, такой же дебил, как и Медведев. У нас все руководство — это дебилы. Денег нет, но вы держитесь, бл***", — додав Безлер.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що за час війни росія втратила в Україні вже понад 142 тисячі окупантів. Загалом за добу українські захисники ліквідували 1010 загарбників.

Через брак бійців окупанти оголосили про мобілізацію в Маріуполі. Так, чоловіків, які працюють викладачами та першими отримали паспорт росії, відправляють на фронт.