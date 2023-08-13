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Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче Taurus для Украины

13 августа 2023 17:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче Taurus для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Karina Hessland-Wissel
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче крылатых ракет Taurus для Украины.

Об этом сообщает Tagesschau.

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"Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое решение, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", — отметил Шольц.

Он объяснил, что это касается также доставки ракет Taurus для Украины.

Шольц подтвердил информацию о том, что рассматривается вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет. По его словам, он не хочет, чтобы его торопили с решением.

Он также отверг обвинения в нерешительности. Канцлер Германии добавил, что большинство граждан считают правильным, что не на каждое требование о поставках сразу должен быть ответ "да".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров как можно скорее предоставить Taurus и ATACMS. По его словам, чем больше дальность ракет, тем короче война.

Также мы писали, что в настоящее время правительство Германии рассматривает возможность передачи Украине ракет Taurus. Однако канцлер страны Олаф Шольц одобрит поставки, когда вооружение запрограммируют не бить по РФ.

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