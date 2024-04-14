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Шольц рассказал, при каких условиях он будет готов говорить с Путиным

14 апреля 2024 08:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Шольц рассказал, при каких условиях он будет готов говорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц допускает, что в будущем поговорит с президентом России Путиным. Пока он не видит в этом смысла.

Об этом Шольц заявил в интервью изданию TAZ.

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Шольц готов поговорить с Путиным

"Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. Сейчас российская война говорит против этого. У меня было несколько разговоров с Путиным в прошлом, которые иногда воспринимались критически", — рассказал Шольц.

Канцлер добавил, что не исключает дальнейших дискуссий с Путиным в будущем. Он добавил, что разговаривал с российским руководителем по телефону в декабре 2022 года.

Шольц также отметил, что смысл снова говорить с Путиным настанет, когда придет время.

"В любом случае, когда Россия поймет, что продиктованного мира не будет, и Путин поймет, что он должен отказаться от своей кампании и вывести войска", — считает Шольц.

Канцлер подчеркнул, что "всегда говорил", что Россия не должна выиграть эту войну.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры в формате видеосвязи. Представители стран обсудили европейские инициативы по военной поддержке Украины.

Шольц заверил, что его страна не перестанет поддерживать Украину в борьбе против российских агрессоров. Он призвал Запад продолжать эту поддержку.

Германия
война
владимир путин
Украина
Олаф Шольц
Россия

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