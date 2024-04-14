Шольц рассказал, при каких условиях он будет готов говорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц допускает, что в будущем поговорит с президентом России Путиным. Пока он не видит в этом смысла.
Об этом Шольц заявил в интервью изданию TAZ.
Шольц готов поговорить с Путиным
"Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. Сейчас российская война говорит против этого. У меня было несколько разговоров с Путиным в прошлом, которые иногда воспринимались критически", — рассказал Шольц.
Канцлер добавил, что не исключает дальнейших дискуссий с Путиным в будущем. Он добавил, что разговаривал с российским руководителем по телефону в декабре 2022 года.
Шольц также отметил, что смысл снова говорить с Путиным настанет, когда придет время.
"В любом случае, когда Россия поймет, что продиктованного мира не будет, и Путин поймет, что он должен отказаться от своей кампании и вывести войска", — считает Шольц.
Канцлер подчеркнул, что "всегда говорил", что Россия не должна выиграть эту войну.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры в формате видеосвязи. Представители стран обсудили европейские инициативы по военной поддержке Украины.
Шольц заверил, что его страна не перестанет поддерживать Украину в борьбе против российских агрессоров. Он призвал Запад продолжать эту поддержку.
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