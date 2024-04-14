Шольц розповів, за яких умов він буде готовий говорити з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц допускає, що в майбутньому поговорить з президентом Росії Путіним. Наразі він не бачить у цьому сенсу.

Про це Шольц заявив в інтерв’ю виданню TAZ.

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"Такі розмови корисні, коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію. Зараз російська війна говорить проти цього. У мене було кілька розмов з Путіним у минулому, які іноді сприймалися критично", — розповів Шольц.

Канцлер додав, що не виключає подальших дискусій з Путіним у майбутньому. Він додав, що востаннє розмовляв з російським очільником по телефону у грудні 2022 року.

Шольц також зазначив, що сенс знову говорити з Путіним настане, коли прийде час.

"У будь-якому випадку, коли Росія зрозуміє, що продиктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен відмовитися від своєї кампанії й вивести війська", — вважає Шольц.

Канцлер підкреслив, що "завжди казав", що Росія не повинна виграти цю війну.

Раніше ми повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори у форматі відеозв'язку. Представники країн обговорили європейські ініціативи щодо військової підтримки України.

Шольц запевнив, що його країна не припинить підтримувати Україну у її боротьбі проти російських агресорів. Він закликав Захід продовжувати цю підтримку.