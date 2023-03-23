Штурм Авдеевки и Марьинки: в Командовании рассказали, какая ситуация в городах

Последствия вражеских атак

Оккупанты предпринимают попытки штурмовых действий в районах Авдеевки и Марьинки. Силы обороны держат фронт и дают отпор противнику.

Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Какая ситуация в городах

"В Авдеевке россияне обстреливают жилые дома и хотят продавить нашу оборону с целью оцепления города", — говорится в сообщении.

Однако Силы обороны держат фронт и дают достойный отпор. Штурмовые попытки врага разбиваются. Украинские военные наносят россиянам ощутимые потери.

По словам Тарнавского, в городе остается около 2 тысяч человек, которые отказываются уезжать. Люди проживают в подвалах.

"Враг ведет прицельный огонь по магазинам, центрам оказания помощи, а также по коммунальным предприятиям. В Авдеевке отсутствует свет, вода и тепло уже почти год. Последний свет был 14 мая 2022 года", — рассказал генерал.

Как выглядят обстрелянные города

Напомним, Авдеевка, в Донецкой области, критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". В силах обороны спрогнозировали, что ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.

Также мы писали, что британская разведка сравнивает оборону Бахмута с защитой Сил обороны Украины города Авдеевки. оккупанты пытаются окружить украинских военных.

Так, за последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг города Авдеевка, севернее Донецка, удерживаемого Украиной.