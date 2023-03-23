Штурм Авдеевки и Марьинки: в Командовании рассказали, какая ситуация в городах
Оккупанты предпринимают попытки штурмовых действий в районах Авдеевки и Марьинки. Силы обороны держат фронт и дают отпор противнику.
Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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Какая ситуация в городах
"В Авдеевке россияне обстреливают жилые дома и хотят продавить нашу оборону с целью оцепления города", — говорится в сообщении.
Однако Силы обороны держат фронт и дают достойный отпор. Штурмовые попытки врага разбиваются. Украинские военные наносят россиянам ощутимые потери.
По словам Тарнавского, в городе остается около 2 тысяч человек, которые отказываются уезжать. Люди проживают в подвалах.
"Враг ведет прицельный огонь по магазинам, центрам оказания помощи, а также по коммунальным предприятиям. В Авдеевке отсутствует свет, вода и тепло уже почти год. Последний свет был 14 мая 2022 года", — рассказал генерал.
Как выглядят обстрелянные города
Напомним, Авдеевка, в Донецкой области, критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". В силах обороны спрогнозировали, что ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.
Также мы писали, что британская разведка сравнивает оборону Бахмута с защитой Сил обороны Украины города Авдеевки. оккупанты пытаются окружить украинских военных.
Так, за последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг города Авдеевка, севернее Донецка, удерживаемого Украиной.