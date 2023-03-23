Штурм Авдіївки та Мар'їнки: у Командуванні розповіли, яка ситуація в містах

Наслідки ворожих атак

Окупанти здійснюють спроби штурмових дій в районах Авдіївки та Мар'їнки. Сили оборони тримають фронт і дають відсіч ворогу.

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Яка ситуація в містах

"В Авдіївці росіяни обстрілюють житлові будинки і хочуть продавити нашу оборону з метою оточення міста", — йдеться в повідомленні.

Проте Сили оборони тримають фронт і дають гідну відсіч. Штурмові спроби ворога розбиваються. Українські військові завдають росіянам відчутних втрат.

За словами Тарнавського, в місті залишається близько 2 тисяч людей, які відмовляються виїжджати. Люди проживають в підвалах.

"Ворог веде прицільний вогонь по магазинах, центрах надання допомоги, а також по комунальних підприємствах. В Авдіївці відсутнє світло, вода та тепло вже майже рік. Востаннє світло було 14 травня 2022 року", — розповів генерал.

Як виглядають обстріляні міста

Нагадаємо, Авдіївка на Донеччині є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто у "кільце". У Силах оборони спрогнозували, що ситуація в Авдіївці може стати другим Бахмутом.

Також ми писали, що британська розвідка порівнює оборону Бахмута із захистом Силами оборони України міста Авдіївки. Окупанти намагаються оточити українських військових.

Так, за останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною.