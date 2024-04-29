Штурм не удался — бойцы Нацгвардии уничтожили группу оккупантов на южном направлении

Момент уничтожения оккупантов. Фото: скриншот с видео

Военные Национальной Гвардии Украины уничтожили группу российских оккупантов, которые как раз шли штурмом на позиции украинских защитников. Это произошло на южном направлении фронта.

Видео искусной работы можно посмотреть по ссылке НГУ.

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Момент уничтожения оккупантов

"Южное направление. Ликвидация российской штурмовой группы операторами ударных дронов 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг", — подписали видео в Нацгвардии.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как военные сначала "охотятся" на оккупантов дронами, после чего сбросами боеприпасов мастерски их уничтожают. Враг, конечно, пытался найти себе "тайник", но даже это оказалось бесполезным.

Напомним, недавно пограничники-артиллеристы бригады "Месть" точным попаданием попали прямо в блиндаж оккупантов. Также был уничтожен склад врага с оружием.

Перед этим бойцы морской пехоты уничтожили российский разведывательный дрон Supercam.

Добавим, что украинские воины с помощью танков Bradley "разнесли" позиции врага на фронте.