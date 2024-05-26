Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Швеция разрешила Украине наносить удары по РФ поставленным ею оружием arrow

Швеция разрешила Украине наносить удары по РФ поставленным ею оружием

26 мая 2024 23:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Швеция разрешила Украине наносить удары по РФ поставленным ею оружием
Шведская самоходная гаубица Archer. Фото: Минобороны Швеции
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Швеция разрешила Украине использовать поставленное ею оружие для уничтожения целей на территории Российской Федерации. Наше государство имеет право это делать согласно международному праву.

Об этом пишет издание Hallandsposten в воскресенье, 26 мая.

Читайте также:

Швеция разрешила бить по России ее оружием

"Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России. Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны", — заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

Он также добавил, что Швеция поддерживает международное право и право Украины защищать себя.

По словам Пол Йонсона, правительство Швеции должно работать над тем, чтобы убедить других союзников предоставить Украине такое разрешение.

Ранее мы сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставляемое Украине Германией оружие нельзя использовать для ударов по России.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.

война
оружие
военная помощь
Швеция
Украина
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы