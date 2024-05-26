Швеция разрешила Украине наносить удары по РФ поставленным ею оружием

Шведская самоходная гаубица Archer. Фото: Минобороны Швеции

Швеция разрешила Украине использовать поставленное ею оружие для уничтожения целей на территории Российской Федерации. Наше государство имеет право это делать согласно международному праву.

Об этом пишет издание Hallandsposten в воскресенье, 26 мая.

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"Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России. Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны", — заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

Он также добавил, что Швеция поддерживает международное право и право Украины защищать себя.

По словам Пол Йонсона, правительство Швеции должно работать над тем, чтобы убедить других союзников предоставить Украине такое разрешение.

Ранее мы сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставляемое Украине Германией оружие нельзя использовать для ударов по России.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.