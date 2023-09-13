Силы обороны юга уничтожили российский катер типа КС-701 "Тунец"

Катер КС-701 "Тунец". Фото: росСМИ

Сегодня, 13 сентября, Силы обороны юга уничтожили еще один российский катер в Черном море. Речь идет о КС-701 "Тунец".

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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Оставить российских оккупантов без катера удалось в северо-западной части Черного моря.

"В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец", — говорится в сообщении.

Пост ВМС ВСУ. Фото: t.me/ukrainian_navy

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.

Также мы писали, что по версии OSInt-исследователя Андерсона, был поврежден большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, однако российские паблики сообщают, что это дизельно-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Добавим, в ГУР подтвердили повреждение крупного российского десантного корабля и подлодки ВМС РФ в результате ночной атаки судоремонтного завода в Севастополе. Подлежат ли они ремонту, пока неизвестно.