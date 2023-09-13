Сили оборони півдня знищили російський катер типу КС-701 "Тунець"

Катер КС-701 "Тунець". Фото: росЗМІ

Сьогодні, 13 вересня, Сили оборони півдня знищили ще один російський катер у Чорному морі. Йдеться про КС-701 "Тунець".

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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Залишити російських окупантів без катера вдалося в північно-західній частині Чорного моря.

"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець", — йдеться у повідомленні.

Допис ВМС ЗСУ. Фото: t.me/ukrainian_navy

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.

Також ми писали, що за версією OSInt-дослідника Андерсона, було пошкоджено великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO, однак російські пабліки повідомляють, що це дизельно-електрична підводна лодка "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

Додамо, у ГУР підтвердили пошкодження великого російського десантного корабля та підводного човна ВМС РФ внаслідок нічної атаки судноремонтного заводу в Севастополі. Чи підлягають вони ремонту, наразі невідомо.