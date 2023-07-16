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Силы обороны разгромили ракетный состав оккупантов в Луганской области

16 июля 2023 16:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Силы обороны разгромили ракетный состав оккупантов в Луганской области
Последствия удара Сил обороны по вражескому составу. Фото: t.me/AFUStratCom
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 16 июля, Силы обороны ударили по ракетному составу оккупантов в Луганской области. Местные жители слышали детонацию боеприпасов.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ.

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Как известно, взрывы прозвучали на участке за городом, юго-западнее квартала Южного. Видео очевидцев снято с квартала Героев Сталинграда и Ольховского.

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Геолокация места попадания. Фото: t.me/svoboda_radio

"На видео слышно детонацию боеприпасов. В местных чатах луганчане пишут, что слышали ракету, и "после ее баха трижды сдетонировало"", — сообщает "Радио Свобода".

Ранее цех, который виден на карте возле террикона, является бывшим механическим цехом шахты и использовался российской армией как ангар для ремонта и хранения тяжелой техники.

В сети появилось видео взрывов в Луганской области.

Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Украинские военные успешно уничтожают живую силу и технику врага.

Также ранее спецназовцы СБУ уничтожили новую партию военной вражеской техники. В результате точного удара было ликвидировано 72 оккупанта.

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