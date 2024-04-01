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Силы обороны отчитались, сколько кораблей Черноморского флота РФ поразили за месяц

1 апреля 2024 02:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Силы обороны отчитались, сколько кораблей Черноморского флота РФ поразили за месяц
Затопленный российский корабль "Сергей Котов". Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Силы обороны юга Украины рассказали о результатах работы украинских бойцов по Черноморскому флоту Российской Федерации. Так, за март удалось потопить один корабль, еще четыре — повредить.

Об этом Силы обороны сообщают в Telegram.

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Какие корабли РФ поразили Силы обороны
Которые корабли РФ поразили Силы обороны. Фото: t.me/SJTF_Odes

Какие корабли РФ поразили Силы обороны

"Плохой месяц для Черноморского флота РФ", — отметили бойцы.

По их словам, на дне оказался сторожевой корабль "Сергей Котов", а повреждения получили:

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Напомним, что Силы обороны Украины 24 марта поразили три больших десантных корабля — "Ямал", "Азов" и "Константин Ольшанский", а также один разведывательный — "Иван Хурс". По словам бойцов, хоть корабли и не были полностью уничтожены, но точно выведены из строя.

Также мы сообщали, что Россия "помогает" уничтожать свои же корабли. В частности, россияне в Балтийском море нанесли удар по своему рыболовному судну "Капитан Лобанов". Как следствие — корабль затонул, погибли люди.

ВСУ
корабль
Россия
флот

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