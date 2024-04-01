Силы обороны отчитались, сколько кораблей Черноморского флота РФ поразили за месяц
Силы обороны юга Украины рассказали о результатах работы украинских бойцов по Черноморскому флоту Российской Федерации. Так, за март удалось потопить один корабль, еще четыре — повредить.
Об этом Силы обороны сообщают в Telegram.
Какие корабли РФ поразили Силы обороны
"Плохой месяц для Черноморского флота РФ", — отметили бойцы.
По их словам, на дне оказался сторожевой корабль "Сергей Котов", а повреждения получили:
- ВДК "Константин Ольшанский";
- разведывательный корабль "Иван Хурс";
- ПДК "Ямал";
- ПДК "Азов".
Напомним, что Силы обороны Украины 24 марта поразили три больших десантных корабля — "Ямал", "Азов" и "Константин Ольшанский", а также один разведывательный — "Иван Хурс". По словам бойцов, хоть корабли и не были полностью уничтожены, но точно выведены из строя.
Также мы сообщали, что Россия "помогает" уничтожать свои же корабли. В частности, россияне в Балтийском море нанесли удар по своему рыболовному судну "Капитан Лобанов". Как следствие — корабль затонул, погибли люди.
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