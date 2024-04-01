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Сили оборони відзвітували, скільки кораблів Чорноморського флоту РФ уразили за місяць

1 квітня 2024 02:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сили оборони відзвітували, скільки кораблів Чорноморського флоту РФ уразили за місяць
Затоплений російський корабель "Сергій Котов". Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сили оборони півдня України розповіли про результати роботи українських бійців по Чорноморському флоту Російської Федерації. Так, за березень вдалося потопити один корабель, ще чотири — пошкодити.

Про це Сили оборони повідомляють в Telegram.

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Які кораблі РФ уразили Сили оборони
Які кораблі РФ уразили Сили оборони. Фото: t.me/SJTF_Odes

Які кораблі РФ уразили Сили оборони

"Поганий місяць для Чорноморського флоту РФ", — зазначили бійці.

За їх словами, на дні опинився сторожовий корабель "Сергій Котов", а пошкоджень зазнали:

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Нагадаємо, що Сили оборони України 24 березня уразили три великі десантні кораблі — "Ямал", "Азов" та "Костянтин Ольшанський", а також один розвідувальний — "Іван Хурс". За словами бійців, хоч кораблі й не були повністю знищені, але точно виведені з ладу. 

Також ми повідомляли, що Росія "допомагає" нищити свої ж кораблі. Зокрема, росіяни в Балтійському морі завдали удару по своєму риболовецькому судну "Капітан Лобанов". Як наслідок — корабель затонув, загинули люди.

ЗСУ
корабель
Росія
флот

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