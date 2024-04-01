Сили оборони відзвітували, скільки кораблів Чорноморського флоту РФ уразили за місяць
Сили оборони півдня України розповіли про результати роботи українських бійців по Чорноморському флоту Російської Федерації. Так, за березень вдалося потопити один корабель, ще чотири — пошкодити.
Про це Сили оборони повідомляють в Telegram.
Які кораблі РФ уразили Сили оборони
"Поганий місяць для Чорноморського флоту РФ", — зазначили бійці.
За їх словами, на дні опинився сторожовий корабель "Сергій Котов", а пошкоджень зазнали:
- ВДК "Костянтин Ольшанський";
- розвідувальний корабель "Іван Хурс";
- ВДК "Ямал";
- ВДК "Азов".
Нагадаємо, що Сили оборони України 24 березня уразили три великі десантні кораблі — "Ямал", "Азов" та "Костянтин Ольшанський", а також один розвідувальний — "Іван Хурс". За словами бійців, хоч кораблі й не були повністю знищені, але точно виведені з ладу.
Також ми повідомляли, що Росія "допомагає" нищити свої ж кораблі. Зокрема, росіяни в Балтійському морі завдали удару по своєму риболовецькому судну "Капітан Лобанов". Як наслідок — корабель затонув, загинули люди.
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