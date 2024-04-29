Силы обороны уничтожили пункт управления оккупантов — утренняя сводка Генштаба
В Украине в понедельник, 29 апреля, начались 796 сутки полномасштабного вторжения России. За прошедший день на фронте произошло 131 боевое столкновение.
Об этом сообщает Генштаб в Facebook.
Ситуация на направлениях
На Купянском направлении украинские воины отразили шесть атак в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
В Лиманском направлении враг провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны Донецкой области.
На Бахмутском направлении ВСУ отразили 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клещеевка, Новый, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении защитники отбили 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиновое, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретиное, Калиновое, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области.
Там враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области.
В Херсонском направлении враг не оставляет намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки РФ пять раз атаковала позиции защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
Удары ВСУ по оккупантам
Украинские бойцы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Они истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. А подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава и одному пункту управления захватчиков.
Потери РФ на войне в Украине
- личного состава — около 467 470 (+1320) человек;
- танков — 7285 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин — 14 007 (+16) единиц;
- артиллерийских систем — 11 985 (+37) единиц;
- РСЗО — 1051 (+1) единица;
- средств ПВО — 778 (+2) единиц;
- самолетов — 348 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 9528 (+21) единиц;
- крылатых ракет — 2124 (+1) единицы;
- кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 16 109 (+44) единиц;
- специальной техники — 1974 (+3) единицы.
Напомним, 28 апреля украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. К тому же они освободили остров Нестрига.
Также спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил о планах российских оккупантов увеличить интенсивность ударов по Украине до прибытия многоцелевых истребителей F-16.
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