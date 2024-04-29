Силы обороны уничтожили пункт управления оккупантов — утренняя сводка Генштаба

Украинские бойцы. Фото: Генштаб

В Украине в понедельник, 29 апреля, начались 796 сутки полномасштабного вторжения России. За прошедший день на фронте произошло 131 боевое столкновение.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

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Ситуация на направлениях

На Купянском направлении украинские воины отразили шесть атак в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

В Лиманском направлении враг провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клещеевка, Новый, Андреевка Донецкой области.

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб

На Авдеевском направлении защитники отбили 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиновое, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретиное, Калиновое, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области.

Там враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Украинские защитники. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области.

В Херсонском направлении враг не оставляет намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки РФ пять раз атаковала позиции защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Удары ВСУ по оккупантам

Украинские бойцы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Они истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Украинские защитники. Фото: 58 ОМБР

Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. А подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава и одному пункту управления захватчиков.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Потери РФ на войне в Украине

личного состава — около 467 470 (+1320) человек;

танков — 7285 (+6) единиц;

боевых бронированных машин — 14 007 (+16) единиц;

артиллерийских систем — 11 985 (+37) единиц;

РСЗО — 1051 (+1) единица;

средств ПВО — 778 (+2) единиц;

самолетов — 348 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9528 (+21) единиц;

крылатых ракет — 2124 (+1) единицы;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 16 109 (+44) единиц;

специальной техники — 1974 (+3) единицы.

Утраты РФ. Фото: Генштаб

Напомним, 28 апреля украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. К тому же они освободили остров Нестрига.

Также спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил о планах российских оккупантов увеличить интенсивность ударов по Украине до прибытия многоцелевых истребителей F-16.