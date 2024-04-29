Сили оборони знищили пункт управління окупантів — ранкове зведення Генштабу

Українські бійці. Фото: Генштаб

В Україні в понеділок, 29 квітня, розпочалася 796 доба повномасштабного вторгнення Росії. За минулий день на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

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Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили шість атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 18 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

Українські військові на танку. Фото: Генштаб

На Авдіївському напрямку захисники відбили 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області.

Там ворог за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Українські захисники. Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не полишає наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби РФ п'ять разів атакувала позиції захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Удари ЗСУ по окупантах

Натомість українські бійці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Вони виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Українські захисники. Фото: 58 ОМБР

Так, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. А підрозділами ракетних військ було завдано ураження по одному району зосередження особового складу та одному пункту управління загарбників.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати РФ на війні в Україні

особового складу — близько 467 470 (+1320) осіб;

танків — 7285 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин — 14 007 (+16) одиниць;

артилерійських систем — 11 985 (+37) одиниць;

РСЗВ — 1051 (+1) одиниця;

засобів ППО — 778 (+2) одиниць;

літаків — 348 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9528 (+21) одиниць;

крилатих ракет — 2124 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 109 (+44) одиниці;

спеціальної техніки — 1974 (+3) одиниці.

Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, 28 квітня український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж вони звільнили острів Нестрига.

Також речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив щодо планів російських окупантів збільшити інтенсивність ударів по Україні до прибуття багатоцільових винищувачів F-16.