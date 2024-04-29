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Сили оборони знищили пункт управління окупантів — ранкове зведення Генштабу

29 квітня 2024 07:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сили оборони знищили пункт управління окупантів — ранкове зведення Генштабу
Українські бійці. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні в понеділок, 29 квітня, розпочалася 796 доба повномасштабного вторгнення Росії. За минулий день на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

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Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили шість атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 18 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

Яка ситуація на лівому березі Дніпра 29 квітня
Українські військові на танку. Фото: Генштаб

На Авдіївському напрямку захисники відбили 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області.

Там ворог за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

що відбувається на Куп'янському напрямку
Українські захисники. Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не полишає наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби РФ п'ять разів атакувала позиції захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Удари ЗСУ по окупантах

Натомість українські бійці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Вони виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

штурми РФ на Бахмутському напрямку
Українські захисники. Фото: 58 ОМБР

Так, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. А підрозділами ракетних військ було завдано ураження по одному району зосередження особового складу та одному пункту управління загарбників.

ситуація на фронті станом на 29 квітня
Скриншот допису Генштабу
ситуація на полі бою на 29 квітня
Скриншот допису Генштабу

Втрати РФ на війні в Україні

  • особового складу — близько 467 470 (+1320) осіб;
  • танків — 7285 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14 007 (+16) одиниць;
  • артилерійських систем — 11 985 (+37) одиниць;
  • РСЗВ — 1051 (+1) одиниця;
  • засобів ППО — 778 (+2) одиниць;
  • літаків — 348 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9528 (+21) одиниць;
  • крилатих ракет — 2124 (+1) одиниць;
  • кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16 109 (+44) одиниці;
  • спеціальної техніки — 1974 (+3) одиниці.
Скільки росіян загинули на війні в Україні на 29 квітня
Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, 28 квітня український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж вони звільнили острів Нестрига.

Також речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив щодо планів російських окупантів збільшити інтенсивність ударів по Україні до прибуття багатоцільових винищувачів F-16. 

ЗСУ
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Генштаб ЗСУ
війна в Україні
втрати окупантів

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