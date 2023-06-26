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Силы обороны освободили Ровнополь, — Маляр

26 июня 2023 13:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Силы обороны освободили Ровнополь, — Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская армия освободила от российских оккупантов село Ровнополь Донецкой области. Силы обороны Украины продолжили движение к югу.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем Telegram-канале.

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Украинская армия освободила еще один населенный пункт на южном фронте.

Речь идет о селе Ровнополь в Донецкой области, рядом с границей Запорожской области.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше", — подчеркнула Анна Маляр.

Маляр об освобождении Ровнополя
Маляр об освобождении Ровнополя

Что известно о битве за Ровнополь

В районе села Ровнополь на Бердянском направлении украинская армия достигла частичного успеха еще 22 июня.

После этого Силы обороны Украины начали закрепляться на занятых рубежах и штурмовать сам Ровнополь, контролируемый россиянами.

Напомним, Анна Маляр ранее отмечала, что за время летнего контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили на юге Украины уже 130 квадратных километров территории.

А потери российской армии, несмотря на то, что она защищается, в восемь раз больше потерь украинской армии.

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