Силы обороны освободили Ровнополь, — Маляр
Украинская армия освободила от российских оккупантов село Ровнополь Донецкой области. Силы обороны Украины продолжили движение к югу.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем Telegram-канале.
Ровнополь — под контролем ВСУ
Украинская армия освободила еще один населенный пункт на южном фронте.
Речь идет о селе Ровнополь в Донецкой области, рядом с границей Запорожской области.
"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше", — подчеркнула Анна Маляр.
Что известно о битве за Ровнополь
В районе села Ровнополь на Бердянском направлении украинская армия достигла частичного успеха еще 22 июня.
После этого Силы обороны Украины начали закрепляться на занятых рубежах и штурмовать сам Ровнополь, контролируемый россиянами.
Напомним, Анна Маляр ранее отмечала, что за время летнего контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили на юге Украины уже 130 квадратных километров территории.
А потери российской армии, несмотря на то, что она защищается, в восемь раз больше потерь украинской армии.