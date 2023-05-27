В ССО показали видео разгрома россиян в Луганской области

Боец Сил спецопераций ВСУ. Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины/Facebook

Командование Сил спецопераций обнародовало видео боя с оккупантами, который состоялся в Луганской области. Украинские бойцы вступили в бой, несмотря на то, что противник значительно преобладал в количестве, и достигли успеха.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Сил спецопераций ВСУ.

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Подробности боя и его результаты

Как отмечается в сообщении, это сражение произошло в районе Кременной в Луганской области. Там во время проведения специальной разведки воины ССО Украины обнаружили расположение личного состава противника.

"Операторы вступили в огневой контакт с превосходящими силами оккупанта. Во время боя группа осуществила разрыв контакта и запрос на огневую поддержку сил резерва. После вражескую позицию поразили с 60-мм миномета", — говорится в сообщении.

Количество потерь среди россиян по итогам боя уточняется.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный распространил новое видео с украинскими защитниками. На видео военные читают молитву за освобождение Украины и просят благословения на успешное наступление.

Вооруженные силы Украины также ранее показали видео, как подрывают тайник боеприпасов оккупантов, который был расположен в лесу.