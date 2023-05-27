В ССО показали видео разгрома россиян в Луганской области
Командование Сил спецопераций обнародовало видео боя с оккупантами, который состоялся в Луганской области. Украинские бойцы вступили в бой, несмотря на то, что противник значительно преобладал в количестве, и достигли успеха.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Сил спецопераций ВСУ.
Подробности боя и его результаты
Как отмечается в сообщении, это сражение произошло в районе Кременной в Луганской области. Там во время проведения специальной разведки воины ССО Украины обнаружили расположение личного состава противника.
"Операторы вступили в огневой контакт с превосходящими силами оккупанта. Во время боя группа осуществила разрыв контакта и запрос на огневую поддержку сил резерва. После вражескую позицию поразили с 60-мм миномета", — говорится в сообщении.
Количество потерь среди россиян по итогам боя уточняется.
Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный распространил новое видео с украинскими защитниками. На видео военные читают молитву за освобождение Украины и просят благословения на успешное наступление.
Вооруженные силы Украины также ранее показали видео, как подрывают тайник боеприпасов оккупантов, который был расположен в лесу.