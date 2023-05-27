Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ССО показали видео разгрома россиян в Луганской области arrow

В ССО показали видео разгрома россиян в Луганской области

27 мая 2023 11:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В ССО показали видео разгрома россиян в Луганской области
Боец Сил спецопераций ВСУ. Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины/Facebook
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Командование Сил спецопераций обнародовало видео боя с оккупантами, который состоялся в Луганской области. Украинские бойцы вступили в бой, несмотря на то, что противник значительно преобладал в количестве, и достигли успеха.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Сил спецопераций ВСУ.

Читайте также:

Подробности боя и его результаты

Как отмечается в сообщении, это сражение произошло в районе Кременной в Луганской области. Там во время проведения специальной разведки воины ССО Украины обнаружили расположение личного состава противника.

"Операторы вступили в огневой контакт с превосходящими силами оккупанта. Во время боя группа осуществила разрыв контакта и запрос на огневую поддержку сил резерва. После вражескую позицию поразили с 60-мм миномета", — говорится в сообщении.

Количество потерь среди россиян по итогам боя уточняется.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный распространил новое видео с украинскими защитниками. На видео военные читают молитву за освобождение Украины и просят благословения на успешное наступление.

Вооруженные силы Украины также ранее показали видео, как подрывают тайник боеприпасов оккупантов, который был расположен в лесу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас