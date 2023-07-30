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"Символика, которая вдохновляет": воины ССО вручили Зеленскому свои шевроны

30 июля 2023 10:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Символика, которая вдохновляет": воины ССО вручили Зеленскому свои шевроны
Президент Украины Владимир Зеленский и воины ССО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воины Сил специальных операций вручили Президенту Украины Владимиру Зеленскому свои шевроны. Глава государства подчеркнул, что это символика, которая вдохновляет.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Украинский лидер отметил, что Силы специальных операций это героизм, о котором невозможно рассказать все детали сразу. По его словам, спецназовцы — это абсолютная крепость и смелость. Они каждый день выполняют свои опасные задачи и делают все, чтобы российские оккупанты не знали покоя на нашей земле.

Он рассказал, что вчера, 29 июля, воины ССО вручили ему шевроны.

"Милитарное комьюнити Company Group Team, Командование Сил специальных операций, Отдельный центр специальных операций "Восток" имени князя Святослава Храброго, Отдельный центр специальных операций "Запад" имени князя Изяслава Мстиславовича, 140-й отдельный центр сил специальных операций, 142-й учебный центр, подразделения Движения сопротивления, Разведывательно-информационный центр, части информационно-психологических операций, Полк обеспечения ССО, Полк связи, Отдельный центр обороны государственной тайны", — рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что эта символика отражает характер и дух украинских ССО.

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Шеврон ССО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Воины ССО и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Воины ССО и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Воины ССО и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Воины ССО и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. При этом украинский лидер рассказал о ситуации на фронте.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Донецкую область на передовые позиции наших защитников. Он поздравил их с Днем Сил специальных операций.

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