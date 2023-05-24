На какие соцвыплаты и льготы могут рассчитывать семьи пропавших без вести

Льготы и социальные гарантии для семей пропавших без вести военных. Фото: Новини.LIVE

В Украине идет полномасштабная война и, к сожалению, среди наших защитников тоже есть потери. Многие военные в зоне боевых действий объявляются пропавшими без вести. Их родственники могут рассчитывать на определенные государством социальные гарантии.

Рассказываем, кто имеет право на льготы, как подтвердить статус члена семьи пропавшего без вести и на какую помощь от государства можно рассчитывать.

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Кто может получить выплаты и льготы

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на выплаты и льготы могут рассчитывать члены семьи военнослужащего/-й, а именно:

супруга/супруг, а в случае ее/его отсутствия — совершеннолетние дети проживающие вместе с военным (-ой);

законный представитель: опекун, попечитель или усыновитель несовершеннолетних детей-инвалидов с детства — независимо от их возраста;

лица, состоящие на иждивении военнослужащего: члены семьи, которые были на его полном содержании или получали помощь, которая была постоянным и основным источником средств к существованию;

родители равными долями, если у военнослужащего не было законного брака или детей.

Если один из лиц в письменном виде отказывается от выплаты денежного довольствия, его доля равномерно распределяется между другими лицами, имеющими право на получение выплат.

Важно: любые выплаты возможны только после подтверждения факта исчезновения или плена. Деньги будут начисляться за весь период действия правового статуса пропавшего без вести.

Родственники без вести пропавших. Фото: Depositphotos

Как подтвердить статус члена семьи без вести пропавшего военного

Юристы Украинского ветеранского фонда Минветеранов объяснили, как подтвердить такой статус.

Отмечается, что получение соответствующего удостоверения регулируется Постановлением КМУ №379 от 28 мая 1993 г. "Об удостоверении на право пользования льготами членов семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы".

На сегодня для получения удостоверения члена семьи без вести пропавшего необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту жительства с заявлением о выдаче соответствующего удостоверения.

К заявлению необходимо приложить:

паспорт (свидетельство о рождении) и ИНН члена семьи, которому выдается удостоверение;

извещение ТЦК и СП об исчезновении личности без вести.

Получить удостоверение имеют право родители, второй супруги и дети. В случае отказа в выдаче удостоверения можно обратиться в ТЦК и СП высшего уровня.

Чтобы оформить выплаты, члену семьи необходимо подать заявление на имя командира воинской части.

Следует отметить, что Украинский ветеранский фонд Минветеранов предоставляет бесплатные юридические консультации ветеранам и их семьям. Их можно получить по ссылке.

Права и гарантии членам семей пропавших без вести военных

Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусматривает льготы, в том числе и для членов семей без вести пропавших.

Члены семьи пропавших без вести или пленных военных имеют право:

на социальную защиту, в том числе за военнослужащими, сохраняется выплата денежного обеспечения;

на зарплату и единовременные дополнительные выплаты со дня захвата в плен и до момента завершения лечения, если в нем есть необходимость по возвращении из плена;

на получение выплат с момента установления причин исчезновения и за весь период его, если обстоятельства исчезновения важны.

Какие дополнительные льготы для семей пропавших без вести военных

Украинским законодательством предусмотрены следующие дополнительные льготы для семей пропавших без вести:

Пенсия в связи с потерей кормильца (для нетрудоспособных членов семьи, детей, находившихся на содержании пропавшего). Чтобы подать заявку на пенсию, необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда.

Внеочередной прием в детские учреждения по месту жительства для детей пропавших без вести и пленных.

Гарантированное зачисление вне конкурса в государственные и коммунальные высшие и профессионально-технические учебные заведения Украины для детей пропавших без вести и пленных.

Путевки в санаторно-курортные учреждения с оплатой половины стоимости для членов семей пропавших без вести и пленных военнослужащих.

50% скидки платы за квартирную плату и плату за коммунальные услуги в жилых домах всех форм собственности в пределах установленных норм для членов семей пропавших без вести и пленных военнослужащих.

Безвозмездный проезд по всем видам городского транспорта по месту жительства, кроме такси, на сообщение железнодорожного, водного и автобусного пригородного транспорта при наличии удостоверения, а также 50% скидки при пользовании междугородним железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом для родителей военнослужащих.

Земельный участок и помощь от органов местной власти в строительстве для членов семей, если они изъявили желание построить частный дом.

Безвозмездное получение в частную собственность жилого помещения, занимаемое ими в домах государственного жилищного фонда. А также на внеочередное право на улучшение жилищных условий при необходимости для родственников пропавших без вести.

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