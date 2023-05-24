На які соцвиплати та пільги можуть розраховувати сім'ї безвісти зниклих

Пільги та соціальні гарантії для сімей зниклих безвісти військових. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває повномасштабна війна й, на жаль, серед наших захисників теж є втрати. Чимало військових у зоні бойових дій оголошуються зниклими безвісти. Їхні родичі можуть розраховувати на визначені державою соціальні гарантії.

Розповідаємо, хто має право на пільги, як підтвердити статус члена сім’ї безвісти зниклого та на яку допомогу від держави можна розраховувати.

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Хто може отримати виплати та пільги

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, на виплати та пільги можуть розраховувати члени сім’ї військовослужбовця/-иці, а саме:

дружина/чоловік, а в разі її/його відсутності — повнолітні діти які проживають разом з військовим (-ою);

законний представник: опікун, піклувальник чи усиновлювач неповнолітніх дітей-інвалідів з дитинства — незалежно від їх віку;

особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця: члени сім’ї, які були на його повному утриманні або одержували допомогу, яка була постійним і основним джерелом засобів до існування;

батьки рівними частками, якщо у військовослужбовця не було законного шлюбу чи дітей.

Якщо одна з осіб письмово відмовляється від виплати грошового забезпечення, її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на отримання виплат.

Важливо: будь-які виплати можливі лише після підтвердження факту зникнення або полону. Гроші нараховуватимуться за весь період дії правового статусу зниклого безвісти.

Родичі безвісти зниклих. Фото: Depositphotos

Як підтвердити статус члена сім'ї безвісти зниклого військового

Юристи Українського ветеранського фонду Мінветеранів пояснили, як підтвердити такий статус.

Зазначається, що отримання відповідного посвідчення регулюється Постановою КМУ №379 від 28 травня 1993 року "Про посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби".

На сьогодні для отримання посвідчення члена сім’ї безвісти зниклого необхідно звернутися до ТЦК та СП за місцем свого проживання із заявою про видачу відповідного посвідчення.

До заяви необхідно додати:

паспорт (свідоцтво про народження) та ІПН члена сім’ї, якому видається посвідчення;

сповіщення ТЦК і СП про зникнення особи безвісти.

Отримати посвідчення мають право батьки, другий із подружжя та діти. У разі відмови у видачі посвідчення можна звернутися до ТЦК і СП вищого рівня.

Щоб оформити виплати, члену сім’ї потрібно подати заяву на ім’я командира військової частини.

Варто зазначити, що Український ветеранський фонд Мінветеранів надає безоплатні юридичні консультації ветеранам та їхнім родинам. Їх можна отримати за посиланням.

Права та гарантії членам сімей зниклих безвісти військових

Закон України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачає пільги, зокрема і для членів сімей безвісти зниклих.

Члени сім’ї зниклих безвісти або полонених військових мають право:

на соціальний захист, зокрема за військовослужбовцями зберігається виплата грошового забезпечення;

на зарплату та одноразові додаткові виплати з дня захоплення в полон і до моменту завершення лікування, якщо в ньому є потреба після повернення з полону;

на отримання виплат з моменту встановлення причин зникнення і за весь період його, якщо обставини зникнення є поважними.

Які є додаткові пільги для родин зниклих безвісти військових

Українським законодавством передбачені наступні додаткові пільги для родин зниклих безвісти:

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника (для непрацездатних членів сім’ї, дітей, які були на утриманні зниклого). Щоб подати заявку на пенсію, необхідно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду.

Позачерговий прийом у дитячі заклади за місцем проживання для дітей зниклих безвісти й полонених.

Гарантоване зарахування поза конкурсом до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для дітей зниклих безвісти й полонених.

Путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою половини вартості для членів сімей зниклих безвісти й полонених військовослужбовців.

50% знижки плати за квартирну плату та плату за комунальні послуги в житлових будинках усіх форм власності в межах установлених норм для членів сімей зниклих безвісти й полонених військовослужбовців.

Безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту за місцем проживання, крім таксі, на сполучення залізничного, водного та автобусного приміського транспорту за наявності посвідчення, а також 50% знижки при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом для батьків військовослужбовців.

Земельна ділянка та допомога від органів місцевої влади в будівництві для членів сімей, якщо вони виявили бажання побудувати приватний будинок.

Безоплатне одержання в приватну власність житлового приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду. А також на позачергове право на поліпшення житлових умов за потреби для родичів зниклих безвісти.

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