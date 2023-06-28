Сын за 50 миллионов: отец сбитого "вагнеровцами" летчика одобрил закрытие дела против Пригожина

Летчик ВС РФ Кирилл Бабаев, погибший 24 июня. Фото: t.me/astrapress

Отец российского летчика Кирилла Бабаева, сбитого 24 июня ракетами ЧВК "Вагнер", не возражает против того, чтобы Путин закрыл уголовное дело против Евгения Пригожина.

Об этом Андрей Бабаев рассказал в интервью телеграм-каналу ASTRA.

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Отец 24-летнего летчика, сгоревшего заживо, считает, что раз Владимир Путин решил закрыть уголовное дело против Пригожина, значит, это правильное решение.

"Если слово о закрытии дела дал президент, то справедливо", — заявил он журналистам.

По словам Андрея Бабаева, сына пришлось хоронить в закрытом гробу.

"Опознать тело нам не давали, сказали, там, нечего опознавать. Они горели, они были подбиты, они падали с большой высоты. Опознание проводили представители воинской части, и на основании того, что они увидели, и на основании документов, которые они нашли на месте происшествия", — рассказал он.

Извинений не будет, но возможна компенсация

Также Бабаев сообщил, что никаких извинений по поводу смерти сына ЧВК "Вагнер" ему не приносила.

Ранее пропагандистка "Первого канала" Ирина Куксенкова сообщила, что владелец "Вагнера" Евгений Пригожин пообещал выплатить родственникам погибших летчиков 50 миллионов — однако не уточнила, в какой валюте и выплатят ли эту сумму за каждого погибшего или же она будет разделена на всех.

Также, по словам Куксенковой, Пригожин обвинил во всем "дурака-пвошника", который сбивал "все, что взлетает".

Скриншот: t.me/GrafinyaNegoduet

Напомним, в ходе мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня наемники Пригожина сбили в Воронежской области несколько единиц авиационной техники ВС РФ.

По подсчетам OSINT-аналитиков, за все время мятежа "вагнеровцы" успели уничтожить один самолет Ил-22М, вертолеты Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 и три Ми-8МТПР-1.

Также разведка США утверждает, что российский генерал Сергей Суровикин знал о готовящемся бунте и, возможно, даже помогал Пригожину готовить "переворот".