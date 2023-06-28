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Син за 50 мільйонів: батько збитого "вагнерівцями" льотчика схвалив закриття справи проти Пригожина

28 червня 2023 13:30
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Син за 50 мільйонів: батько збитого "вагнерівцями" льотчика схвалив закриття справи проти Пригожина
Льотчик ЗС РФ Кирило Бабаєв, який загинув 24 червня. Фото: t.me/astrapress
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Батько російського льотчика Кирила Бабаєва, збитого 24 червня ракетами ПВК "Вагнер", не заперечує проти того, щоб Путін закрив кримінальну справу проти Євгена Пригожина.

Про це Андрій Бабаєв розповів в інтерв'ю телеграм-каналу ASTRA.

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Подробиці

Батько 24-річного льотчика, який згорів живцем, вважає, що якщо Володимир Путін вирішив закрити кримінальну справу проти Пригожина, значить, це правильне рішення.

"Якщо слово про закриття справи дав президент, то справедливо", — заявив він журналістам.

За словами Андрія Бабаєва, сина довелося ховати у закритій труні.

"Впізнати тіло нам не давали, сказали, там нема чого впізнавати. Вони горіли, їх було підбито, вони падали з великої висоти. Упізнання проводили представники військової частини і на підставі того, що вони побачили, і на підставі документів, які вони знайшли на місці події", — розповів він.

Вибачень не буде, але можлива компенсація

Також Бабаєв повідомив, що жодних вибачень щодо смерті сина ПВК "Вагнер" йому не приносило.

Раніше пропагандистка "Першого каналу" Ірина Куксенкова повідомила, що власник "Вагнера" Євген Пригожин пообіцяв виплатити родичам загиблих льотчиків 50 мільйонів — проте не уточнила, в якій валюті і чи виплатять цю суму за кожного загиблого, чи вона буде поділена на всіх.

Також, за словами Куксенкової, Пригожин звинуватив у всьому "дурня-пвошника", який збивав "все, що злітає".

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Скріншот: t.me/GrafinyaNegoduet

Нагадаємо, під час заколоту ПВК "Вагнер" 24 червня найманці Пригожина збили у Воронезькій області кілька одиниць авіаційної техніки ЗС РФ.

За підрахунками OSINT-аналітиків, за весь час заколоту "вагнерівці" встигли знищити один літак Іл-22М, гелікоптери Ка-52 "Алігатор", Мі-35М, Мі-8 та три Мі-8МТПР-1.

Також розвідка США стверджує, що російський генерал Сергій Суровікін знав про те, що готується заколот, і, можливо, навіть допомагав Пригожину готувати "переворот".

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