У Генштабі розповіли про російські обстріли протягом доби: є загиблі та поранені

Російський військовий поряд з артилерією. Фото: росЗМІ

Протягом минулої доби окупанти Російської Федерації продовжували обстрілювати територію України. Загалом вони здійснили 23 авіаційних удари.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що сьогодні вночі, 21 квітня, противник застосував близько 10 БпЛА типу "Шахед-136". Наразі інформація уточнюється. Українським бійцям вдалося приземлити вісім ворожих БпЛА.

"Також російські агресори здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів вчора, 20 квітня, загинули двоє мирних жителів Запорізької області. Ще одна людина отримала поранення.

Також ми писали, що у четвер, 20 квітня, російські війська вже двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Є поранені та загиблі.

Додамо, російські окупанти обстріляли житловий будинок у Вугледарі Донецької області. Ворог використовував авіацію. З-під завалів вдалося дістати жінку.